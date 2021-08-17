Синоптики розповіли, які області накриють дощі з грозами

На заході дощі з грозами. У Львівській області +23+25. В Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях +24+26. У Чернівецькій області +27+29, у Хмельницькій - +28+30.

У північній частині України без опадів. У Чернігівській і Сумській областях +30+32.

У центральних областях дощів також не очікується. У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях +30+32.

На сході буде суха спекотна погода. У Луганській і Харківській областях +30+32. У Донецькій області трохи прохолодніше - +28 +30.

На півдні також відпочивальники зможуть насолодитися відпусткою без дощів. У Запорізькій, Херсонській та Одеській областях +28+30. У Миколаївській області +30+32.

В окупованому Криму без опадів і +27+29.

У Києві також без дощу +30+32. Дутиме південний вітер зі швидкістю 5-10 метрів в секунду.

Погода в Україні 17 серпня (погодна карта: meteo.gov.ua)