Синоптики прогнозируют скачок температуры от +2 до +26: новые карты погоды

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине будет похожа даже не на "температурные качели", а на "температурные американские горки"

Погода в Украине на ближайшей неделе покажет очередную аномалию, когда температура воздуха в один момент подскочит до почти летней жары, а затем вновь снизится вплоть до заморозков. Такие данные предоставили синоптики Украинского гидрометцентра, ресурсов AccuWeather и Метеопрог.

Согласно картам Укргидрометцентра, 11 мая местами потеплеет днем до +26, а уже 13 мая ночью дойдет почти до заморозков (+2), днем скромные +12+15. Прохладная погода и дальше будет удерживаться вплоть до конца следующей недели.

В ближайшей перспективе теплеть начнет уже 9 мая. Самая высокая температура в западных и южных областях - от +17 до +21, на остальной части страны +13+17. Ночью по стране +5+9 градусов. Дожди с грозами пронесутся по восточным областях, затронув Полтавскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

В Киеве на День победы потеплеет до +14+16, ночью +5+7, дождей синоптики не обещают.

Погода в Украине 9 мая (скрин: meteo.gov.ua)

10 мая потеплеет еще больше. Запад - от +19 до +21, остальные территории +17+19 градусов. Мелкий дождь и облачность возможны лишь на Востоке.

А вот понедельник, 11 мая, станет самым теплым днем на следующей неделе. Температура +20+26 по стране, ночь - от +6 до +11. Осадки не предвидятся.

Погода в Украине 10-11 мая (скрин: meteo.gov.ua)

Уже с 12 мая с Запада придет резкое похолодание - с +24+26 сразу до +10+16 градусов. Остальные территории все еще удержатся в зоне комфортной температуры +16+23. А вот ночь будет рекордно теплой - от +8 до +15 градусов. Осадки в этот день будут по всей стране, кроме восточных и близлежащих к ним областей.

13 мая прохлада в +12+17 градусов накроет всю страну. Ночью температура будет неравномерной - от +2 на Западе до +12 на Юге и на Востоке. А вот осадки маловероятны.

Погода в Украине 12-13 мая (скрин: meteo.gov.ua)

Синоптики Метеопрог и AccuWeather также показывают на своих графиках и календарях погоды настоящие американские горки. Судя по прогнозу для Киева температура повысится достигнув максимума в +23+24 градуса в понедельник, а затем последует сильный спад до +15+17 и ниже. Такая майская прохлада будет держаться до конца следующей недели, но осадков будет мало.

Погода в Киеве с 9 по 14 мая (скрин: meteoprog.ua)

Погода в Киеве с 9 по 16 мая (скрин: accuweather.com)

Ранее мы писали, что в Украину придет жара до +30 градусов. Синоптики рассказали, когда ждать сильного потепления, резко изменив прогноз на май.