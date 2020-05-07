В Украину вернется тепло и яркое солнце: синоптики показали новые карты

Погода в Украине (фото: freepik)

Погода в Украине уже скоро принесет солнечные дни

Погода в Украине скоро снова наладится. После мокрого, холодного, а местами даже снежного периода в страну вернется потепление свыше +20 градусов, небо будет ясным и солнечным. Что известно о прогнозе погоды на ближайшие несколько дней - в материале Styler.

Наталка Диденко на своей странице в Facebook прогнозирует, что уже 8 мая циклон начнет уходить из страны, а 10 числа местами потеплеет аж до +20+25 градусов.

Завтра преимущественно сухо будет на Западе и Севере, в Центре небольшой дождь может пролиться ночью, основной удар циклона примут на себя восточные области, затронет Сумы, Днепр, Полтаву, Запорожье и Крым. В регионах с дождем будет порывистый северо-западный ветер.

"Завтра днем уже ожидается +13+17 градусов, лишь на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине немного свежее, +10+14 градусов", - прогнозирует синоптик.

В Киеве в пятницу прояснится и потеплеет до +14 градусов. Местами возможен небольшой дождь и порывистый ветер.

"В дальнейшем тепло станет смелее и уже 10-11 мая в столице врежет до +22+25 градусов. А в середине следующей недели температура воздуха снова снизится", - заключила синоптик.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, прояснения придет уже завтра, 8 мая, на Западную Украину, Житомирскую, Винницкую, Одесскую области и Крым. Тут закончатся дожди, но на остальных территориях еще поморосит. Существенное потепление местами до +23 градусов ожидается уже в воскресенье 10 мая, но продержится недолго.

А вот от завтрашнего дня сильного тепла ждать не стоит. Днем +13+17, ближайшей ночью +4+9. Ожидается сильный ветер от 7 до 12 метров в секунду.

В Киеве завтра днем +13+15, ночью холодно - от +4 до +6. Будет мелкий дождь и ветрено.

Погода в Украине 8 мая (скрин: meteo.gov.ua)

В субботу, 9 мая, небольшой дождь останется лишь в восточной, Запорожской и Днепропетровской областях. Шкала на градуснике поползет вверх на Западе и Юге (+15+20). На остальных территориях от +13 до +17 градусов. Ночь все еще холодная - от +4 до +9 по Цельсию, а вот ветер стихнет и настанет штиль.

Погода в Украине 9 мая (скрин: meteo.gov.ua)

10 мая по всей Украине установится ясная малооблачная погода, солнце будет пригревать по всей стране. Но Восток останется под действием циклона с грозовыми дождями, немного усилится ветер.

Температура на Западе +19+23, остальные территории - от +15 до +20, ночью тоже немного потеплеет (+6+10 градусов).

11 мая потеплеет уже по всей стране - местами до +24 градусов, а ночью до +12. Но на Запад придет новая порция дождей с грозами, усилится ветер.

Погода в Украине 10 и 11 мая (скрин: meteo.gov.ua)

Судя же по прогнозам синоптиков Gismeteo для Киева, потепление долго не продержится. Уже с 12 мая шкала на градуснике снова начнет опускаться.

Погода в Киеве на 10 дней (скрин: gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что синоптики кардинально изменили прогноз погоды на май, в котором говорится, что в последнюю неделю весны придет жара до +30 градусов.