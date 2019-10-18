Синоптики прогнозируют аномальную погоду на выходных

Погода в Украине на ближайших выходных, 19 и 20 октября, подарит жителям страны очередную порцию настоящего августовского тепла, что абсолютно аномально для средних показателей второй половины октября в нашей климатической зоне. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На выходных будет тепло, солнечно, осадков не будет видно и на горизонте, ветер практически не будет чувствоваться (3-8 метров в секунду).

В субботу, в стране будет удерживаться температура от +18 до +22 градусов. Только три области отклонятся от средних показателей по стране - на Сумщине будет +17... +19, на Закарпатье и в Крыму +22... +24.

Ближайшей ночью от +6 до +10 выше нуля, на Закарпатье +9... +11, а на Юге до +13 градусов.

В Киеве в субботу +20... +22, тепло и солнечно, ночью +8... +10 по Цельсию.

Погода в Украине 19 октября (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье синоптическая ситуация останется неизменной. Аномальный октябрь 2019 продолжит радовать украинцев затянувшимся поздним бабьим летом с температурой +18... +22 и солнечным небом.

В Киеве в воскресенье тихо и солнечно. Температура ночью +8... +10, днем - от +20 до +22 тепла.

Погода в Украине 20 октября (фото: meteo.gov.ua)