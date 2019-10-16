В Киеве установлен еще один температурный рекорд

Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

В столице установилась августовская погода

После полудня во вторник, 15 октября, столбик термометра в Киеве поднялся до 24,1 градусов. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным обсерватории, эта температура на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1885 году, то есть 134 года назад.

"Такая высокая, как для середины октября, температура по климатической норме соответствует середине августа", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 12 октября, в Киеве началось "бабье лето", а уже в воскресенье температура поднялась до 23,8 градусов, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году.

Напомним, "бабьим летом" обычно называют относительно длительный период теплой и сухой погоды. По данным Центральной геофизической обсерватории, самым коротким за последние годы "бабье лето" было в 2014 году, когда оно длилось всего 6 дней - с 11 до 16 октября, а самым длинным в 2012 году - 13 дней - с 25 сентября до 7 октября.

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура октября 2019 года в Украине составит 7-12 градусов, в горных районах 6-7 градусов, что около средних многолетних значений.