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Синоптики предупредили о "желтом" уровне опасности из-за резкой смены погоды

Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине резко изменится
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине резко изменится в ближайшие дни. Уже со вторника 14 июня на западе спадет летняя жара, а в некоторых областях вероятны грозы, град и шквалы.

Что будет с погодой до конца недели - читайте ниже в материале Styler.

"14 июня ночью в западных областях грозы, днем в восточных и юго-восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Что будет с погодой 14 июня

В западных областях завтра ожидается +18+24 градуса, на севере, в Винницкой области, в Кропивницком, в Черкасской области тоже будут комфортные +22+28.

Жара задержится на юге, востоке, в Днепре, на Полтавщине - здесь +27+32 градуса.

Ближайшей ночью дожди пройдут в западных областях, коснутся Винницкой области. Утром 14-го июня осадки вероятны на севере и в центре.

В течение дня периодические кратковременные дожди и грозы предусматриваются на юге, местами в центральных областях и вечером вторника дойдут до восточных областей.

Прогноз для Киева

В Киеве 14-го июня жара спадет до +24+25. Дождь в столице возможен завтра утром или в первой половине дня вторника.

Что будет с погодой дальше

"В ближайшие дни жара ослабнет даже в южной части и в восточных областях Украины", - прогнозирует Диденко.

По данным Укргидрометцентра, уже 15-го июня жара спадет на всей территории страны. И до конца недели критических градусов не ожидается.

Ранее мы писали, какие праздники и сколько выходных будет в июле 2022.

Также синоптик рассказал, что весна 2022 года в Киеве оказалась уникальной.

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Погода в Украине