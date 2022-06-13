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Синоптики попередили про "жовтий" рівень небезпеки через різку зміну погоди

Колаж РБК-Україна: Погода в Україні різко зміниться
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні різко зміниться найближчими днями. Вже з вівторка 14 червня на заході спаде літня спека, а в деяких областях ймовірні грози, град та шквали.

Що буде з погодою до кінця тижня - читайте нижче в матеріалі Styler.

"14 червня вночі у західних областях грози; вдень у східних та південно-східних областях грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

Що буде з погодою 14 червня

У західних областях завтра очікуються +18+24 градуси, на півночі, на Вінниччині, у Кропивницькому, на Черкащині теж будуть комфортні +22+28.

Спека затримається на півдні, сході, у Дніпрі, на Полтавщині - тут +27+32 градуси.

Найближчої ночі дощі пройдуть в західних областях, торкнуться Вінниччини. Вранці 14-го червня опади ймовірні на півночі та в центрі.

Впродовж дня періодичні короткочасні дощі та грози передбачаються на півдні, місцями в центральних областях і ввечері вівторка дійдуть до східних областей.

Прогноз для Києва

У Києві 14-го червня спека спаде до +24+25. Дощ у столиці можливий завтра вранці чи в першій половині дня вівторка.

Що буде з погодою далі

"Найближчими днями спека послабне навіть у південній частині та в східних областях України", - прогнозує Діденко.

За даними Укргідрометцентру, вже 15-го червня спека спаде на всій території країни. І до кінця тижня критичних градусів не очікується.

Раніше ми писали, які свята і скільки вихідних буде у липні 2022.

Також синоптик розповів, що весна 2022 року у Києві виявилася унікальною.

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