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Синоптики предупредили украинцев об ужасных погодных условиях

STYLERЖизнь    17.04.2019 - 06:28
Синоптики предупредили украинцев об ужасных погодных условиях
Погода в Украине 17 апреля принесет дожди и ливни (фото: Getty Images)

Погода в Украине в среду все еще будет холодной и мокрой

Погода в Украине в среду, 17 апреля, принесет довольно сильные дожди по всей территории страны. А в некоторых областях синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют даже ливни. Еще лучше прочувствовать "весенние погодные капризы" украинцам "поможет" довольно сильный ветер - 7-12 метров в секунду.

Погода в Украине на этой неделе расстраивает жителей страны. Ощущения при выходе на улицу скорее напоминают зимние, а не апрельские, о чем нам говорит календарь.

Сегодня днем ливни накроют жителей Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей.

На остальной территории страны пройдут довольно сильные дожди, На Севере, Востоке и в Крыму будет моросить. Температура по Украине будет колебаться от +8 до +14 градусов.

Традиционно теплее будет на Закарпатье - от +14 до +16.

В Киеве сегодня ожидается дождь, температура от +9 до +11 градусов, ветер 7-12 метров в секунду.

Синоптики предупредили украинцев об ужасных погодных условиях

Погода в Украине 17 апреля принесет дожди и ливни (фото: meteo.gov.ua)

Впрочем, синоптики Украинского гидрометцентра предрекают, что в четверг, 18 апреля, циклон наконец-то отступит с территории страны и над всей Украиной воцарится довольно теплая малооблачная погода.

Синоптики предупредили украинцев об ужасных погодных условиях

Погода в Украине 18 апреля - будет без осадков (фото: meteo.gov.ua)

К слову, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придет долгожданное потепление.

Также Леонид Горбань сообщил, какой будет погода над НСК "Олимпийский" в день дебатов 19 апреля.

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