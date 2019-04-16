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Ливни с мокрым снегом: синоптики предупредили об опасных погодных условиях

STYLERЖизнь    16.04.2019 - 06:38
Ливни с мокрым снегом: синоптики предупредили об опасных погодных условиях
Погода в Украине с 16 по 19 апреля принесет дожди и потепление (фото: pixabay.com)

Погода в Украине на этой неделе изменится

Погода в Украине во вторник, 16 апреля, будет действительно зловещей. Синоптики прогнозируют дожди, ливни, местами мокрый снег, температура воздуха будет довольно прохладной. Об этом сообщает Украинский гидрометцетр.

Сегодня по всей стране ожидаются сильные дожди, а на Западе - с мокрым снегом. Будет довольно прохладно, особенно в западных областях - от +5 до +9 градусов, кроме Закарпатья - здесь ожидается +13... +15 тепла.

На остальных территориях страны от +9 до +15 градусов - причем, чем восточнее, тем теплее.

К тому же такая весенняя непогода будет сопровождаться довольно сильным порывистым ветром - от 7 до 12 метров за секунду.

Ливни с мокрым снегом: синоптики предупредили об опасных погодных условиях

Погода в Украине 16 апреля принесет дожди с мокрым снегом (фото: meteo.gov.ua)

Такая погодная картина будет наблюдаться до среды, 17 апреля, включительно  - дожди, а местами сильные, не прекратятся, однако снег не предвидится, а температура воздуха несколько повысится.

Ливни с мокрым снегом: синоптики предупредили об опасных погодных условиях

Погода в Украине 17 апреля (фото: meteo.gov.ru)

А уже с четверга в Украину придет долгожданное потепление. Однако 18 апреля местами в западных и южных областях еще пройдут дожди.

Ливни с мокрым снегом: синоптики предупредили об опасных погодных условиях

Погода в Украине 18 апреля (фото: meteo.gov.ua)

А в пятницу, 19 апреля, в день дебатов на НСК "Олимпийский", дожди не предвидятся. Однако народный синоптик Леонид Горбань предусматривает небольшую облачность.

Сайт Украинского гидрометцентра также дает благоприятный пргоноз, согласно которому в этот день в Украине будет сухо, температура довольно комфортная, однако солнце время от времени будет прятаться за облаками.

Ливни с мокрым снегом: синоптики предупредили об опасных погодных условиях

Погода в Украине 19 апреля (фото: meteo.gov.ru)

Напомним, Леонид Горбань рассказал, какой будет погода во время выборов президента Украины 21 апреля.

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