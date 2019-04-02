Синоптики предупредили об ухудшении погоды: каким областям не повезет

Погода в Украине во вторник, 2 апреля, будет не слишком благоприятной. В некоторых областях даже ожидаются мокрый снег с дождем, сообщает Украинский гидрометцентр.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в восточных областях. Там днем пройдет дождь, а на Харьковщине даже будет падать мокрый снег. На остальной территории будет без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный с интенсивностью от 7 до 12 метров за секунду.

Температура днем на Западе будет колебаться в пределах +9... +12 градусов. Немного теплее будет на Закарпатье - до +14 тепла.

Холоднее всего будет в Сумской и Харьковской областях - от +7 до +9 градусов.

На остальной территории от +8 до +11 выше нуля. Немного теплее на Юге: в Одесской области воздух прогреется до +14 градусов.

Погода в Украине 2 апреля принесет похолодание холод и снег с дождем (фото: meteo.gov.ua)

Народные приметы в этот день говорят о следующем:

Дождь 2 апреля - будет хороший урожай грибов.

Прилетели скворцы - пришла настоящая весна.

Днем 2 апреля жарко, а ночью приходят холода - погода в ближайшее время будет теплой и ясной.

Ранее мы писали о том, что погода в Украине в первые дни апреля напугает жителей страны резкими перепадами температуры.

Напомним, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц. Август в 2019 году грозит стать холодным и дождливым.