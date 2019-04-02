Синоптики попередили про погіршення погоди: яким областям не пощастить

Погода в Україні у вівторок, 2 квітня, буде не надто сприятливою. В деяких областях навіть очікуються мокрий сніг з дощем, повідомляє Український гідрометцентр.

Несприятливі погодні умови очікуються в східних областях. Там вдень пройде дощ, а на Харківщині навіть падатиме мокрий сніг. На решті територій буде без опадів. Вітер дмутиме північно-східний з інтенсивністю від 7 до 12 метрів за секунду.

Температура вдень на Заході коливатиметься в межах +9... +12 градусів. Трохи тепліше буде на Закарпатті - до +14 тепла.

Найхолодніше буде в Сумській і Харківській областях - від +7 до +9 градусів.

На решті територій від +8 до +11 вище нуля. Трохи тепліше на Півдні: на Одещині повітря прогріється до +14 градусів.

Погода в Україні 2 квітня принесе похолодання холод і сніг з дощем (фото: meteo.gov.ua)

Народні прикмети в цей день говорять про таке:

Дощ 2 квітня - буде хороший урожай грибів.

Прилетіли шпаки - прийшла справжня весна.

Вдень 2 квітня спекотно, а вночі приходять холоди - погода найближчим часом буде теплою і ясною.

Раніше ми писали про те, що погода в Україні в перші дні квітня налякає жителів країни різкими перепадами температури.

Нагадаємо, кліматологи попередили українців, що через глобальне потепління літо для українців може стати коротшим на один місяць. Серпень в 2019 році загрожує стати холодним і дощовим.