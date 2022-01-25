Синоптики предупредили о резкой смене погоды: прогноз и карты

Погода в Украине скоро изменится в сторону потепления - снег начнет таять, ожидается оттепель. Вторник еще побудет морозным, а существенные метаморфозы ожидаются с четверга.

Что будет с погодой в стране до конца рабочей недели - читайте ниже в материале Styler .

По прогнозу Наталки Диденко, днем 25 января столбики термометров будут колебаться в пределах -3... -8 градусов, на юге 0... -5 градусов.

"Снег будет выпадать преимущественно на юге и востоке. Днем атмосферный фронт подсунет облачный массив со снегом в западные области", - пишет синоптик.

Потепление придет в четверг

Диденко прогнозирует, что с четверга в Украину начнет заходить более теплый воздух, температура воздуха повысится до оттепели, "все закапает и начнет подтаивать".

Дольше же продержатся морозными восточные области Украины, однако выходными и там станет теплее.

Смотрите ниже на картах Украинского гидрометцентра, что будет с погодой в стране в ближайшие пять дней.

Скрин: Погода в Украине 25-29 января (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды для Киева

В Киеве вторник будет морозным: днем -6... -8 градусов. Гололедица. Снег вероятен вечером.