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Синоптики попередили про різку зміну погоди: прогноз і карти

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Вівторок 25 січня 2022 06:30
Синоптики попередили про різку зміну погоди: прогноз і карти Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе потепління
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро зміниться до потепління - сніг почне танути, очікується відлига. Вівторок ще побуде морозним, а суттєві метаморфози очікуються з четверга.

Що буде з погодою в країні до кінця робочого тижня - читайте нижче в матеріалі Styler.

За прогнозом Наталки Діденко, вдень 25 січня стовпчики термометрів коливатимуться в межах -3... -8 градусів, на Півдні 0... -5 градусів.

"Сніг випадатиме переважно на півдні та сході. Вдень атмосферний фронт підсуне хмарний масив із снігом до західних областей", - пише синоптик.

Потепління прийде в четвер

Діденко прогнозує, що з четверга в Україну почне заходити тепліше повітря, температура повітря підвищиться до відлиги, "все закапає і почне підтавати".

Найдовше ж протримаються морозними східні області України, проте вихідними й там стане тепліше.

Дивіться нижче на картах Українського гідрометцентру, що буде з погодою в країні в найближчі п'ять днів.

Синоптики попередили про різку зміну погоди: прогноз і картиСиноптики попередили про різку зміну погоди: прогноз і картиСиноптики попередили про різку зміну погоди: прогноз і картиСиноптики попередили про різку зміну погоди: прогноз і картиСиноптики попередили про різку зміну погоди: прогноз і карти

Скрін: Погода в Україні 25-29 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди для Києва

У Києві вівторок буде морозним: вдень -6... -8 градусів. Ожеледиця. Сніг ймовірний ввечері.

Раніше ми писали, що Землю накриють дві потужні магнітні бурі.

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