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Синоптики предупредили о первых серьезных морозах и снегопадах

STYLERЖизнь    18.10.2019 - 12:15
Синоптики предупредили о первых серьезных морозах и снегопадах
Стало известно, когда Украину "заморозит" (фото: Kena Betancur/Getty Images)

Синоптики предупредили украинцев о первых серьезных морозах. Когда существенно похолодает - читайте на Styler

Погода в ноябре 2019 будет радовать жителей Украины всего первую неделю. Потом же следует готовиться к первым серьезным морозам и снегопадам.

Как пишет портал METEOPROG, последний месяц осени будет довольно капризным в плане погоды. Солнце, дождь и снег будут сменять друг друга почти весь месяц. При этом, температура воздуха не будет превышать 10 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, первые дни ноября будут солнечными с температурой около +5…+9, но уже с 5 по 10 ноября Украину накроют сильные дожди и мокрый снег, а столбики термометров опустятся до +1…+6.

А вот последние дни месяца будут по-настоящему зимними. После 20 ноября страну будет засыпать снегом, а температура воздуха ночью и утром не будет превышать двух градусов. Обильные осадки прогнозируются в горах. Все это будет время от времени сопровождаться порывистым ветром.

При всем этом, климатологи считают, что температура воздуха в ноябре 2019 года будет выше многолетней нормы.

Синоптики предупредили о первых серьезных морозах и снегопадах

Погода в Украине в ноябре 2019 будет морозной (иллюстративное фото)

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