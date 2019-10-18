Синоптики попередили про перші серйозні морози і снігопади

Стало відомо, коли Україну "заморозить" (фото: Kena Betancur/Getty Images)

Синоптики попередили українців про перші серйозні морози. Коли суттєво похолодає - читайте на Styler

Погода в листопаді 2019 буде радувати жителів України лише перший тиждень. Потім слід готуватися до перших серйозних морозів і снігопадів.

Як пише портал METEOPROG, останній місяць осені буде досить примхливим в плані погоди. Сонце, дощ і сніг будуть змінювати один одного майже весь місяць. При цьому, температура повітря не буде перевищувати 10 градусів.

Згідно з прогнозами синоптиків, перші дні листопада будуть сонячними з температурою близько +5...+9, але вже з 5 по 10 листопада Україну накриють сильні дощі та мокрий сніг, а стовпчики термометрів опустяться до +1...+6.

А ось останні дні місяця будуть по-справжньому зимовими. Після 20 листопада країну буде засипати снігом, а температура повітря вночі і вранці не буде перевищувати двох градусів. Рясні опади прогнозуються в горах. Все це буде час від часу супроводжуватися поривчастим вітром.

При всьому цьому, кліматологи вважають, що температура повітря в листопаді 2019 року буде вищою багаторічної норми.

Погода в Україні в листопаді 2019 буде морозною (ілюстративне фото)