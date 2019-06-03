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Синоптики попередили про небезпечну погоду: яким областям не пощастить (фото)

STYLERЖиття    03.06.2019 - 07:15
Синоптики попередили про небезпечну погоду: яким областям не пощастить (фото)
Погода в Україні 3 червня (ілюстративне фото: pixabay.com)

Погода в Україні принесе жителям країни нові неприємності

Погода в Україні у понеділок, 3 червня, засмутить жителів більшості областей грозами зі зливами і шквальним вітром. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

До речі, Наталка Діденко також попередила про негоду у перший робочий день літа.

Синоптики повідомили, що негода накриє практично всю країну, крім Півночі, а також північно-західних областей, де буде тепло і сонячно.

Синоптики попередили про небезпечну погоду: яким областям не пощастить (фото)

Погода в Україні 3 червня (фото: РБК-Україна)

Незважаючи на метеорологічні попередження, температура повітря буде досить високою.

Спекотно буде на Сході, де стовпчики термометрів вдень покажуть від +29 до +31 градуса. У західних областях, крім Закарпаття (+26... +28), найнижча температура - від +23 до +26 градусів.

На решті території України вдень повітря прогріється до +26... +29 градусів.

Синоптики попередили про небезпечну погоду: яким областям не пощастить (фото)

Погода в Україні 3 червня (фото: meteo.gov.ua)

У Києві в перший робочий день літа очікується тепла сонячна погода, повітря прогріється до +27... +29 градусів.

Синоптики попередили про небезпечну погоду: яким областям не пощастить (фото)

Погода у Києві 3 червня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що від зливи постраждало місто Збараж, районний центр в Тернопільській області. Автомобілі їхали по потокам води з крижаною кіркою з граду.

До речі, через проливні дощів постраждав і Львів. Деякі вулиці міста перетворилися на вируючі потоки.

Нагадаємо, під час фестивалю Kozak Fest у Дніпропетровській області через негоду обвалився дах сцени. Загинув один із співробітників обслуговуючого персоналу заходу.

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