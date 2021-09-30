Синоптики предупредили о дождях: в каких областях сегодня лучше захватить зонт

Погода в Украине в последний день сентября, 30 числа, будет местами дождливой. Синоптики прогнозируют осадки в западной части страны. На остальной территории будет сухо.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе дожди пройдут в пяти областях - Закарпатской (+16+18) и Волынской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской. Здесь температура воздуха составит +14+16 градусов. В Ровенской (+13+15), Черновицкой и Хмельницкой областях (+14+16) без дождей.

В северной части Украины без осадков. Весь день будет светить солнце, которое прогреет воздух до +12+14.

В центральных регионах также сухо. В Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях +13+15. В Полтавской области +12+14.

На востоке также без осадков. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях будет +13+15.

На юге солнечно и без дождей. В Запорожской, Херсонской и Николаевской областях будет +14+16 градусов. В Одесской области чуть теплее - +15+17.

В оккупированном Крыму без осадков. На полуострове температура воздуха составит +13+15.

В Киеве также можно гулять сегодня без зонтов. Температура воздуха прогреется до +12+14. Будет дуть восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Погода в Украине 30 сентября (погодная карта: meteo.gov.ua)