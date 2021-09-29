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В Украине из-за заморозков объявили "оранжевый" уровень опасности: где будет хуже всего

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Среда 29 сентября 2021 20:30
В Украине из-за заморозков объявили "оранжевый" уровень опасности: где будет хуже всего Фото: Погода в Украине принесет заморозки (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет заморозки 30 сентября, как на грунте, так и в воздухе, из-за чего в некоторых областях был объявлен уровень опасности - "желтый" и "оранжевый".

Где будет опасная погода и что будет с синоптической ситуацией в ближайшие несколько дней - читайте ниже в нашем материале.

По данным Украинского гидрометцентра, заморозки вероятны ночью в ближайшие несколько дней почти по всей стране.

"Ночью 30 сентября и 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый)", - рассказали синоптики.

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что на Веры, Надежды, Любови, Софии в Украине будет солнечно и холодно. Днем при этом будет довольно комфортно, +10+16 градусов. Ночью ожидается +1+8, а при прояснениях - заморозки.

"Самой холодной окажется северо-восточная часть Украины. Близость атмосферного фронта с запада прикроет облаками наши западные области, поэтому там заморозки менее вероятны", - пишет Диденко.

По ее словам, холодный воздух дойдет до юга, но не затронет прибережные районы.

В четверг осадки маловероятны, разве что небольшие дожди и облачность возможны вдоль западной границы. В Крыму и Приазовье усилится восточный ветер до 15-20 метров в секунду.

Что будет с погодой в Киеве

В столице, по прогнозу Диденко, завтра без осадков. Ночью ожидается холодная погода, +4+6 градусов. На окраинах местами +1+3, возможны заморозки. Днем будет +11+13 градусов.

В Укргидрометцентре на картах также показали, что будет с градусами и осадками 30 сентября.

В Украине из-за заморозков объявили &quot;оранжевый&quot; уровень опасности: где будет хуже всего

Скрин: Погода в Украине 30 сентября (meteo.gov.ua)

В Укргидрометцентре прогнозируют, что такая погода продержится в следующие пять дней, 3-4 числа немного потеплеет, до +14+16, на юге и западе до +20 градусов.

Ранее синоптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, ждать ли первого снега и морозов.

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