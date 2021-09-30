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Синоптики попередили про дощі: в яких областях сьогодні краще захопити парасольку

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Четвер 30 вересня 2021 06:24
Синоптики попередили про дощі: в яких областях сьогодні краще захопити парасольку Фото: погода в Україні 30 вересня буде місцями дощовою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

Погода в Україні в останній день вересня, 30 числа, буде місцями дощовою. Синоптики прогнозують опади у західній частині країни. На решті території буде сухо.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході дощі пройдуть у п'яти областях - Закарпатській (+16+18) та Волинській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській. Тут температура повітря складе +14+16 градусів. У Рівненській (+13+15), Чернівецькій та Хмельницькій областях (+14+16) без дощів.

У північній частині України без опадів. Весь день буде світити сонце, яке прогріє повітря до +12+14.

У центральних регіонах також сухо. У Черкаській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях +13+15. У Полтавській області +12+14.

На Сході також без опадів. У Донецькій, Луганській та Харківській областях буде +13+15.

На півдні сонячно і без дощів. У Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях буде +14+16 градусів. В Одеській області трохи тепліше - +15+17.

В окупованому Криму без опадів. На півострові температура повітря складе +13 + 15.

У Києві також можна гуляти сьогодні без парасольок. Температура повітря прогріється до +12+14. Буде дути східний вітер зі швидкістю 3-8 м/с.

Синоптики попередили про дощі: в яких областях сьогодні краще захопити парасольку

Погода в Україні 30 Вересня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні через заморозки оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки.

Ми також писали про те, що синоптики дали прогноз на жовтень 2021 року.

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