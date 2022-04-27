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Синоптики порадували свіжим прогнозом погоди на травень

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Середа 27 квітня 2022 07:30
Синоптики порадували свіжим прогнозом погоди на травень Фото: Погода в Україні у травні (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні у травні буде з помірною кількістю опадів, а температура буде поступово підвищуватися.

Читайте нижче в матеріалі Styler місячний прогноз погоди.

За даними Українського гідрометцентру, середня місячна температура повітря передбачається 15-18 тепла (в Карпатах 11-14), що на 1-1,5 градусів вище за норму, на північному заході та північному сході України - близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 35-82 мм (в Карпатах 102-128 мм), що в межах місячної норми.

В Gismeteo прогнозують, що температура буде поволі підвищуватися, а опадів буде помірна кількість.

Наприклад, в Києві перша декада місяця передбачається з температурою +13+18, друга з +15+22, під кінець місяця +18+23 градуси.

Синоптики порадували свіжим прогнозом погоди на травень

Скрін: Погода в Києві, прогноз на місяць (gismeteo.ua)

Синоптики Accuweather теж прогнозують поступове збільшення температури без різких коливань. Однак температурні показники в них нижче.

Синоптики порадували свіжим прогнозом погоди на травень

Скрін: Погода в Києві, прогноз на місяць (accuweather.com)

Раніше ми писали, коли в Україні буде відзначатися Красна гірка, що можна і не можна робити в цей день.

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