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Синоптики попереджають про сходження лавини в Карпатах: оголошено третій рівень небезпеки

Гірські рятувальники головного управління ДСНС України (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Юлія Гаюк

Укргідрометцентр прогнозує сходження лавини в Карпатах у період із 2 по 4 грудня. У зв'язку з цим оголошено третій рівень небезпеки.

Про це повідомляють на сторінці Укргідрометцентр у Facebook.

Де очікується лавина?

"У зв'язку з відлигою з 2 по 4 грудня на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні.

На ілюстративній інфографіці ц територію виділено помаранчевим кольором, який свідчить про третій рівень небезпеки.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Цікаво, що в сусідній Закарпатській області 2-3 грудня рівень небезпеки мінімальний.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Своєю чергою ДСНС звернулися до гірськолижників з проханням "зважати на погодні умови та не вирушати у гори".

"Не наражайте себе та близьких на небезпеку!" - закликали рятувальники.

Раніше ми розповідали, коли в Україну прийдуть сильні морози та снігопади.

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