Синоптики озвучили прогноз погоди на Великдень

Погодна на 5 травня - прогноз Діденко

Синоптик зазначила, що її прогноз попередній та потребуватиме уточнення. Втім, вона вважає, що "перші дощики з'являться якраз на Великдень, вдень або ввечері".

"За попередніми прогнозами, на Великдень в Україні очікується тепла погода з температурою повітря 19-25 градусів. У ніч на Великдень буде сухо, а ось вдень 5-го травня є ймовірність короткочасного дощу в західних, північних та центральних областях, на сході та півдні - сухо", - прогнозує Діденко.

Чи буде дощ на Великдень (колаж: РБК-Україна)

Чи буде спекотно на Великдень - прогноз Птухи

Синоптик розповіла, що погода зміниться 4 травня. Подекуди можливі короткочасні дощі, іноді навіть з грозами. Вихідні, в цілому, будуть більш хмарними. А саме на Великдень Птуха прогнозує опади.

"Це не буде по всіх областях, локально, адже це не буде такий атмосферний фронт, який несе по всій території сірі хмари. Такого не буде. Легкі дощі, які притаманні теплому періоду", - вважає синоптик.

Чи будуть заморозки на Великдень (колаж: РБК-Україна)

Погода на Великдень - прогноз Кібальчича

Синоптик теж вважає, що 5 травня опади усе ж будуть. За словами Кібальчича, подекуди навіть можливі заморозки.

"У північних та західних регіонах без істотних опадів. Вітер північної чверті, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 6-11 градусів тепла, у північних областях місцями заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі від мінус 3 до 0 градусів, вдень 13-18 градусів тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до плюс 22 градусів", - зазначає експерт.