Синоптики озвучили прогноз погоды на Пасху

На 5 мая - прогноз Диденко

Синоптик отметила, что ее прогноз предварительный и требует уточнения. Впрочем, она считает, что "первые дождики появятся как раз на Пасху, днем или вечером".

"По предварительным прогнозам, на Пасху в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха 19-25 градусов. В ночь на Пасху будет сухо, а вот днем 5 мая есть вероятность кратковременного дождя в западных, северных и центральных областях, на востоке и юге - сухо", - прогнозирует Диденко.

Будет ли дождь на Пасху (коллаж: РБК-Украина)

Будет жарко на Пасху - прогноз Птухи

Синоптик рассказала, что погода изменится 4 мая. Кое-где возможны кратковременные дожди, иногда даже с грозами. Выходные, в целом, будут более облачными. А именно на Пасху Птуха прогнозирует осадки.

"Это не будет по всем областям, локально, ведь не будет такого атмосферного фронта, который несет по всей территории серые облака. Такого не будет. Легкие дожди, присущие теплому периоду", - считает синоптик.

Будут ли заморозки на Пасху (коллаж: РБК-Украина)

Погода на Пасху - прогноз Кибальчича

Синоптик тоже считает, что 5 мая осадки все-таки будут. По словам Кибальчича, иногда даже возможны заморозки.

"В сверных и западных областях без существенных осадков. Ветер северной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, в северных областях местами заморозки на поверхности почвы и в воздухе от минус 3 до 0 градусов, днем 13-18 градусов тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до плюс 22 градусов", - отмечает эксперт.