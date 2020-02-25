ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики ошарашили прогнозом на март: снег и морозы

STYLERЖизнь    25.02.2020 - 20:22
Синоптики ошарашили прогнозом на март: снег и морозы
Погода в Украине весной 2020 (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в начале весны 2020 будет довольно прохладной

Погода в Украине в марте 2020 удивит морозами с первого же дня весны, а в некоторых областях ожидается даже снег. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Gismeteo.

По прогнозам Укргидрометцентра, холодать начнет уже в конце февраля, а последний день месяца удивит даже дневными морозами, что аномальной зимой 2020 случалось нечасто. 1 марта будет прохладно - днем +2+5, на Юге +5+8. Ночью от +1 до -4, заморозки придут даже в южные области.

На Западе и крайнем Востоке в первый день весны вероятен снег.

Тем временем, в среду, 26 февраля, в Украину придет волна потепления. Завтра днем воздух прогреется до +7+11 по северной и восточной границе, на Западе, Юге и в Центре от +9 до +15 градусов. Довольно сильный дождь пройдет в западных областях, а также на Винничине и Житомирщине, небольшие осадки в Черниговской области.

В Киеве в среду осадки маловероятны, будет тепло (+9+11), ночью от +3 до +5.

Но уже 27 февраля начнет холодать - атмосферный фронт придет с Запада, по всей стране осадки.

28 и 29 февраля похолодает уже по всей стране, осадки в виде дождя со снегом будут перемещаться с Запада на Восток.

Ниже прогноз погоды с 26 февраля по 1 марта.

Синоптики ошарашили прогнозом на март: снег и морозыСиноптики ошарашили прогнозом на март: снег и морозыСиноптики ошарашили прогнозом на март: снег и морозыСиноптики ошарашили прогнозом на март: снег и морозыСиноптики ошарашили прогнозом на март: снег и морозы

Погода в Украине (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что первые пять дней марта не принесут весеннего тепла. Днем будет небольшой минус, а ночью - мороз.

Ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Одессы и Сум на месяц.

Синоптики ошарашили прогнозом на март: снег и морозыСиноптики ошарашили прогнозом на март: снег и морозыСиноптики ошарашили прогнозом на март: снег и морозыСиноптики ошарашили прогнозом на март: снег и морозы

Погода в Украине на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что в Украину идет аномальная погода с сильными перепадами температуры.

Синоптики предупредили о сильном дожде и штормовом ветре в Карпатах Спасатели в Карпатах призывают воздержаться от похода в горы
Новости Украины Погода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь