Синоптики ошарашили прогнозом на март: снег и морозы

Погода в Украине весной 2020 (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в начале весны 2020 будет довольно прохладной

Погода в Украине в марте 2020 удивит морозами с первого же дня весны, а в некоторых областях ожидается даже снег. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Gismeteo.

По прогнозам Укргидрометцентра, холодать начнет уже в конце февраля, а последний день месяца удивит даже дневными морозами, что аномальной зимой 2020 случалось нечасто. 1 марта будет прохладно - днем +2+5, на Юге +5+8. Ночью от +1 до -4, заморозки придут даже в южные области.

На Западе и крайнем Востоке в первый день весны вероятен снег.

Тем временем, в среду, 26 февраля, в Украину придет волна потепления. Завтра днем воздух прогреется до +7+11 по северной и восточной границе, на Западе, Юге и в Центре от +9 до +15 градусов. Довольно сильный дождь пройдет в западных областях, а также на Винничине и Житомирщине, небольшие осадки в Черниговской области.

В Киеве в среду осадки маловероятны, будет тепло (+9+11), ночью от +3 до +5.

Но уже 27 февраля начнет холодать - атмосферный фронт придет с Запада, по всей стране осадки.

28 и 29 февраля похолодает уже по всей стране, осадки в виде дождя со снегом будут перемещаться с Запада на Восток.

Ниже прогноз погоды с 26 февраля по 1 марта.

Погода в Украине (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что первые пять дней марта не принесут весеннего тепла. Днем будет небольшой минус, а ночью - мороз.

Ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Одессы и Сум на месяц.

Погода в Украине на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что в Украину идет аномальная погода с сильными перепадами температуры.