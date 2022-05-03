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Синоптики объявили "желтый" уровень опасности: где ухудшится погода

Фото: Синоптики объявили "желтый" уровень опасности (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет заморозки, а в некоторых регионах будет повышен уровень пожарной опасности. Из-за этого синоптики объявили "желтый" уровень опасности.

Что будет с погодой в стране дальше - читайте в материале Styler ниже.

"5-6 мая ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, 6 мая и в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов (I уровень опасности, желтый).

4-6 мая в Тернопольской, Волынской, Хмельницкой, большинстве районов Кировоградской, Одесской, 6 мая и Житомирской, Киевской и Николаевской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили в Украинском гидрометцентре.

Прогноз на 4 мая

За данными синоптика Натальи Диденко, среда в Украине будет удерживать недавние градусы.

В течение дня ожидается +14+17, теплее будет на востоке и юге +17+22 градуса. А вот на севере и северо-востоке свежее, +12+16 градусов.

Ночи еще будут холодные, ближайшей предполагается +5+9 градусов.

Кое-где ожидаются дожди и грозы. А именно: местами в центре, на западе, в Харьковской, Одесской, Николаевской области.

На севере существенные осадки не ожидаются, а вот на юго-востоке будет преобладать сухая погода.

Прогноз для Киева

В столице будет немного свежее. Днем около +15 градусов, ночью +5+7. Дождь в столице маловероятен.

5-6 мая в ночные часы на окраинах столицы возможны заморозки.

Смотрите на карте Украинского гидрометцентра детальный прогноз на среду, 4 мая:

Ранее мы писали про магнитные бури в мае 2022.

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