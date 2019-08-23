Синоптики обещают непредсказуемые погодные явления на выходных

Погода в Украине на выходных будет жаркой и дождливой. 24, 25 и 26 августа в некоторых регионах страны ожидаются сильные грозы, а в некоторые области придет экстремальная жара. Такой прогноз дали на выходные синоптики.

Погода на 24 августа

В субботу, на День Независимости, синоптики прогнозируют грозовые дожди на западе Украины. Обильные осадки ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областях. Также дождя следует ждать жителям Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

А вот на юге страны осадков не предвидится. Наоборот, жителям Одесской и Николаевской областей следует быть осторожными на улицах, так как днем будет "жарить". Температура поднимется до +34 градусов.

До +33 синоптики прогнозируют и жителям восточных областей. И это несмотря на грозы, которые накроют регион в 24 августа.

В Киеве в День Независимости осадков не ожидается, будет сухо и солнечно. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 12-15 м / с. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+28 градусов.

Погода на 24 августа (meteo.gov.ua)

Погода на 25 августа

В воскресенье дожди уйдут с востока. Но зальет Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую области. Жара до +32 и гроза ожидается 25 августа также на Закарпатье.

На севере Украины температура повысится до +24...+26 градусов. Жарче будет на востоке - там синоптики прогнозируют днем до +32. Южные области в воскресенье будут "греться" - температура на курортах Одесской, Николаевской и Херсонской областей достигнет 34 градусов тепла.

В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха днем в столице Украины повысится до +27.

Погода на 25 августа (meteo.gov.ua)

Погода на 26 августа

Последний из трех "длинных выходных" ознаменуется для украинцев также переменчивой погодой. Грозовые дожди не покинут западные области, при этом температура там поднимется до +29. На остальной территории Украины будет сухо и так же тепло.

На севере ожидается до 28 градусов тепла. Такой же прогноз синоптики дают для жителей восточных областей. На юге столбики термометров покажут около +32, а в центральной части страны днем будет от 27 до 29 градусов тепла. В Крыму в понедельник несущественно похолодает: на смену +34 градусов, которые будут держаться в субботу и воскресенье, придут +29.

Киев, как и многие другие города, осадки обойдут стороной. В этот день синоптики прогнозируют температуру воздуха до 28 градусов тепла.

Погода на 26 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, что в Украине до конца недели сохранится пожарная опасность.