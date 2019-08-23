Синоптики обіцяють непередбачувану погоду на вихідних

Погода в Україні на вихідних буде спекотною і дощовою. 24, 25 і 26 серпня в деяких регіонах країни очікуються сильні грози, а в деякі області прийде екстремальна спека. Такий прогноз дали на вихідні синоптики.

Погода на 24 серпня

В суботу, на День Незалежності, синоптики прогнозують грозові дощі на заході України. Рясні опади очікуються у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій областях. Також дощу слід чекати жителям Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей.

А ось на півдні країни опадів не передбачається. Навпаки, жителям Одеської та Миколаївської областей слід бути обережними на вулицях, так як вдень буде "смажити". Температура підніметься до +34 градусів.

До +33 синоптики прогнозують і жителям східних областей. І це незважаючи на грози, які накриють регіон 24 серпня.

У Києві в День Незалежності опадів не очікується, буде сухо і сонячно. Пориви північно-східного вітру можуть досягати 12-15 м / с. Температура повітря буде коливатися в межах +25...+28 градусів.

Погода на 24 серпня (meteo.gov.ua)

Погода на 25 серпня

У неділю дощі підуть із сходу. Але заллє Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку області. Спека до +32 і гроза очікується 25 серпня й на Закарпатті.

На півночі України температура підвищиться до +24...+26 градусів. Жаркіше буде на сході - там синоптики прогнозують вдень до +32. Південні області в неділю будуть "грітися" - температура на курортах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей досягне 34 градусів тепла.

У Києві опадів не передбачається. Температура повітря вдень у столиці України підвищиться до +27.

Погода на 25 серпня (meteo.gov.ua)

Погода на 26 серпня

Останній з трьох "довгих вихідних" ознаменується для українців також мінливою погодою. Грозові дощі не покинуть західні області, при цьому температура там підніметься до +29. На решті території України буде сухо і так само тепло.

На півночі очікується до 28 градусів тепла. Такий же прогноз синоптики дають для жителів східних областей. На півдні стовпчики термометрів показуватимуть близько +32, а в центральній частині країни вдень буде від 27 до 29 градусів тепла. У Криму в понеділок несуттєво похолодає: на зміну +34 градусам, які будуть триматися в суботу і неділю, прийдуть +29.

Київ, як і багато інших міст, опади оминуть. В цей день синоптики прогнозують температуру повітря до 28 градусів тепла.

Погода на 26 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що в Україні до кінця тижня пожежна збережеться небезпека.