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В Украине до конца недели сохранится пожарная опасность

Новости » Общество    23.08.2019 - 09:26
В Украине до конца недели сохранится пожарная опасность
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится до 27 августа

В период с 23 по 27 августа на всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность, которая будет достигать 5 класса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу украинских синоптиков, в пятницу, 23 августа, высокая пожарная опасность ожидается во Львовской и горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. В этих областях пожарная опасность достигнет 4 класса.

Кроме того, в период с 23 по 27 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в Киеве и Киевской области. Там пожарная опасность может достичь 5 класса.

Напомним, ранее в Украинском Гидрометцентре рассказали, какой будет погода на День Флага. Так, в пятницу, 23 августа, во всех украинских областях ожидается солнечная и малооблачная погода. Температура воздуха на юге и востоке может достичь отметки +33. На севере и западе будет прохладнее, ночью столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов. В Киеве сегодня солнечно и без осадков, днем до +27.

Как писало РБК-Украина, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, из Украины постепенно уходит жара. В ближайшие дни в западных областях ожидается небольшое похолодание до +23.

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