ru ua
Ср, 27 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Синоптики назвали дату першого снігу в Києві

Новость на русском →
Середа 27 жовтня 2021 10:30
Синоптики назвали дату першого снігу в Києві Фото: Синоптики назвали дату першого снігу в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Синоптики розповіли, якою буде погода в Києві в листопаді і коли в столиці чекати першого снігу і близько нуля вдень.

Читайте нижче в матеріалі Styler прогноз погоди для Києва на місяць.

Так, за даними ресурсу Meteo.ua, сніг у столиці очікується лише в останній декаді листопада, орієнтовно 22-23-го числа. У ці дні денна температура досягне нуля, а вночі будуть "мінуси".

Перший тиждень листопада ж буде досить теплим: синоптики прогнозують +13+17 градусів вдень, вночі +5+7. Далі температура буде поступово знижуватися. Кількість опадів буде помірною в останній місяць осені.

Ресурс World-weather каже, що сніг у столиці ймовірний тільки в останні дні листопада, називаючи орієнтовну дату, 29-е число.

Кліматолог Вазіра Мартазінова також прогнозує, що зимове похолодання прийде ближче до кінця місяця. При цьому в середині місяця можливі високі "градуси".

"Листопад демонструватиме нам таку ж температурну нестійкість: температури в середині листопада будуть доходити до 14-15 градусів тепла", - прогнозує завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту

Раніше синоптики розповіли також, коли в Україні випаде сніг, і яка погода буде в листопаді.

Також кліматолог висловилася про те, якою буде погода в Україні в майбутньому, і як зміниться наше літо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві
LITE
Свято 27 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 27 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела