Синоптики кардинально изменили прогноз на май: тепла не ждите

Погода в Украине в мае будет не такой теплой и засушливой, как прогнозировалось раньше. Чем ближе май, тем более точный прогноз дают синоптики, и он не особо утешителен. Судя по данным некоторых ресурсов, в мае в стране будет не особо комфортная температура. Прогноз синоптиков Gismeteo, Украинского гидрометцентра, Метеопрог и AccuWeather в материале Styler.

Синоптики ресурса Gismeteo прогнозируют, что май в этом году будет довольно суровым. Осадков будет много на Западе, а на Севере температура будет достигать даже +11 днем.

Судя по картам синоптиков для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова первые пять дней мая будут теплыми - свыше +20 градусов, но подарят украинцам весенние грозы с дождями. Дальше тепло будет очень скромным (+11+18), изредка до +20 и немного выше.

Погода в Украине на месяц (скрин: gismeteo.ua)

А вот синоптики Украинского гидрометцентра дают более оптимистичный прогноз на май. Они ожидают, что в мае месячная температура будет в пределах +15+18 градусов тепла, в горных районах - 11-13 градусов тепла. Причем это на 1-2 градуса превысит средние многолетние значения. Осадки будут в пределах нормы.

Теплый прогноз на май 2020 предоставил и ресурс AccuWeather. Судя по их таблице для Киева, первая половина мая будет теплой (+18+23), дожди будут в умеренном количестве.

Погода в Киеве на первые две недели мая (скрин: accuweather.com)

А вот синоптики ресурса Метеопрог прогнозируют, что в мае будут скачки температуры. 5-6 мая придет похолодание до +11+12 градусов, а вот к 10-11 числу столбики термометров поползут вверх, показав +27+28 градусов.

Погода в Киеве на первые две недели мая (скрин: meteoprog.ua)

Ранее мы писали, что синоптик из гидрометцентра Харькова прогнозирует довольно прохладное лето в этом году.