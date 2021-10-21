Синоптики дали прогноз погоды на выходные: от заморозков до бабьего лета

Для остальных частей Украины прогноз погоды на выходные чуть менее оптимистичен - без термоса с горячим малиновым чаем лучше не выходить из дома.

Дожди с промозглым ветром до 12 м/с пройдут в субботу во всех западных регионах, а также на востоке - жителям Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областей рекомендуем брать с собой дождевики. Холоднее всего будет в Луцке - +6...+8, а максимальные температурные показатели прогнозируются в Донецке и Луганске - до +16.

В воскресенье погода без осадков с переменной облачностью установится на всей территории Украины. При этом станет гораздо прохладнее - до +6...+9 на западе, севере, в центральных областях до +11...+12 на юге и востоке.

Придут на выходных и первые осенние заморозки: до -1 ночью с 24 на 25 октября будет в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Винницкой областях, а также на Черкащине.

Подготовьте к холодам клумбы и огороды, время еще есть!

Погода в начале недели

Новая неделя начнется с солнечной прохладной погоды во всех регионах Украины.

По информации Sinoptik.ua, на западе и в центральной Украине столбики термометров не поднимутся выше +6...+9. В Одесской и Херсонской областях средняя температура составит +9...+11, а холоднее всего будет на востоке - до +5...+8.

Не обойдется погода на понедельник без заморозков: ночью температура опустится до -2…-4 во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Житомирской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях.

В южных и юго-восточных областях ночами пока будет плюсовая температура, в Киеве - от 0 до -2.

Пожароопасность сохраняется

Чрезвычайный уровень пожароопасности на 23 октября зафиксирован в западных и восточных регионах, а также в Киевской, Запорожской, Житомирской и Винницкой областях.

Отложите на следующие выходные шашлыки на природе и обязательно предупредите близких!