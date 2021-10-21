Синоптики дали прогноз погоди на вихідні: від заморозків до бабиного літа

Для інших частин України прогноз погоди на вихідні трохи менш оптимістичний, без термоса з гарячим малиновим чаєм краще не виходити з дому.

Дощі з вогким вітром до 12 м/с пройдуть у суботу у всіх західних регіонах, а також на сході - мешканцям Донецької, Луганської, Харківської та Дніпропетровської областей рекомендуємо брати із собою дощовики. Холодніше за все буде в Луцьку - +6...+8, а максимальні температурні показники прогнозуються в Донецьку й Луганську - до +16.

У неділю погода без опадів із мінливою хмарністю встановиться на всій території України. При цьому стане набагато прохолодніше - до +6...+9 на заході, півночі, у центральних областях, до +11...+12 на півдні та сході.

Прийдуть на вихідних і перші осінні заморозки: до -1 уночі з 24 на 25 жовтня буде в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Вінницькій областях, а також на Черкащині.

Підготуйте до холодів клумби й городи, час іще є!

Погода на початку тижня

Новий тиждень почнеться із сонячної прохолодної погоди у всіх регіонах України.

За інформацією Sinoptik.ua, на заході й у центральній Україні стовпчики термометрів не піднімуться вище +6...+9. В Одеській і Херсонській областях середня температура становитиме +9...+11, а найхолодніше буде на сході - до +5...+8.

Не обійдеться погода на понеділок без заморозків: уночі температура опуститься до -2…-4 у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Житомирській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Харківській, Черкаській, Чернігівській і Сумській областях.

У південних і південно-східних областях ночами поки буде плюсова температура, у Києві - від 0 до -2.

Пожежонебезпека зберігається

Надзвичайний рівень пожежонебезпеки на 23 жовтня зафіксовано в західних і східних регіонах, а також у Київській, Запорізькій, Житомирській і Вінницькій областях.

Відкладіть на наступні вихідні шашлики на природі й обов’язково попередьте близьких!