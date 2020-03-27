Синоптики дали прогноз до конца марта: готовьтесь к холодам

Синоптики рассказали, какой будет погода в конце марта 2020 (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине на конец марта - в прогнозе синоптиков

Погода в Украине в конце марта и начале апреля 2020 года не слишком будет радовать жителей нашей страны приятным теплом. Даже больше: синоптики говорят, что последние дни марта ознаменуются холодами и осадками.

Так, известный народный синоптик Владимир Деркач говорит, что до конца марта в Украине будет холодно. Прохладой встретит украинцев и апрель. Второй месяц весны начнется с небольших осадков. Правда, со временем температура будет повышаться. В середине апреля придет значительное потепление, при этом, говорит синоптик, осадков практически не будет.

Небольшие дожди вероятны только в начале мая. В целом же, погода в конце весны будет характеризоваться повышением температуры - вплоть до летней жары в середине последнего весеннего месяца. Конец мая, правда, накроет дождями. Но - теплыми.

Заметим, что весна в этом году окажется довольно теплой. Высокие температуры, в том числе и в марте-апреле, ожидаются в западных областях страны.

"Иногда возможны существенные понижения температуры, но они будут кратковременными. По этим ориентировочным прогнозам, большое количество осадков маловероятны, а в южных регионах возможен их дефицит. Если дефицит осадков, который наблюдался еще с лета, сохранится, то проблема с засухой обострится", - говорит заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух и добавляет, что настоящая весна в Украине уже наступила.

Синоптик Наталья Диденко в прогнозе на конец марта говорит, что суббота и воскресенье (28 и 29 марта соответственно) будут достаточно теплыми, в течение дня ожидается +10... +17 градусов. Осадки маловероятны, преимущественно солнечно, разве что в воскресенье "набегут какие-то облачка". А 30-31 марта ожидается похолодание.

Ранее мы писали, что на Украину надвигаются снегопады и морозы.