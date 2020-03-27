Синоптики дали прогноз до кінця березня: готуйтеся до холодів

Синоптики розповіли, якою буде погода наприкінці березня 2020 (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні наприкінці березня - у прогнозі синоптиків

Погода в Україні наприкінці березня і на початку квітня 2020 не надто радуватиме жителів нашої країни приємним теплом. Навіть більше: синоптики кажуть, що останні дні березня ознаменуються холодами та опадами.

Так, відомий народний синоптик Володимир Деркач каже, що до кінця березня в Україні буде холодно. Прохолодою зустріне українців і квітень. Другий місяць весни почнеться з невеликих опадів. Щоправда, з часом температура буде підвищуватися. В середині квітня прийде значне потепління, при цьому, каже синоптик, опадів практично не буде.

Невеликі дощі ймовірні аж на початку травня. У цілому ж, погода наприкінці весни буде характеризуватися підвищенням температури - аж до літньої спеки в середині останнього весняного місяця. Кінець травня, щоправда, накриє дощами. Але - теплими.

Зауважимо, що весна цього року виявиться доволі теплою. Найвищі температури, у тому числі й у березні-квітні, очікуються в західних областях країни.

"Іноді можливі суттєві зниження температури, але вони будуть короткочасними. За цими орієнтовними прогнозами, велика кількість опадів малоймовірна, а у південних регіонах можливий їх дефіцит. Якщо дефіцит опадів, який спостерігався ще з літа, збережеться, то проблема з посухою загостриться", - говорить завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух і додає, що справжня весна в Україні вже настала.

Синоптик Наталія Діденко у прогнозі на кінець березня каже, що субота й неділя (28 і 29 березня відповідно) будуть доволі теплими, протягом дня очікується +10... +17 градусів. Опади малоймовірні, переважно сонячно, хіба що у неділю "набіжать якісь хмарки". А 30-31 березня очікується похолодання.

Раніше ми писали, що на Україну насуваються снігопади і морози.