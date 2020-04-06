Синоптики дали неожиданный прогноз на Благовещение: мороз и солнце

Погода в Украине на Благовещение 7 апреля порадует украинцев теплым и солнечным днем, но ближайшей ночью в некоторых областях ожидаются заморозки. Такие данные предоставили синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Так, по прогнозу Наталки Диденко, завтра ожидается преимущественно теплая солнечная погода со слабым ветром. А вот в Приазовье и Крыму вероятны сильные порывы. Осадки завтра не предвидятся.

В ночь на Благовещенье будут заморозки (-2... +4), а днем потеплеет до +12+18. Исключение составит Восток с +9+13 градусами и Запад, где будет +15+20 тепла.

В Киеве 7 апреля будет тепло и солнечно, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха будет +16+17 градусов.

Такой будет погода вплоть до 10 апреля. Тогда в страну придет атмосферный фронт, который принесет дожди.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

К слову, в народе говорят, какой будет погода на Благовещение, такой будет и погода на Пасху, но если 7 апреля слишком тепло, то Пасха будет холодной.

Синоптики Украинского гидрометцентра согласны с прогнозом Наталки Диденко. Подробный прогноз температур они показали в карте погоды по регионам. На них видно, что заморозки ночью вероятны повсюду, кроме южных областей.

Погода в Украине (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, ученые предсказали, что коронавирус может исчезнуть уже в апреле при условии, что в природе произойдет некое "биологическое чудо".

Ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз погоды на апрель.