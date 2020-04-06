Синоптики дали несподіваний прогноз на Благовіщення: мороз і сонце

Погода в Україні на Благовіщення 7 квітня порадує українців теплим і сонячним днем, але найближчої ночі в деяких областях очікуються заморозки. Такі дані надали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Так, за прогнозом Наталки Діденко, завтра очікується переважно тепла сонячна погода зі слабким вітром. А ось у Приазов'ї та Криму ймовірні сильні пориви. Опади завтра не передбачаються.

В ніч на Благовіщення будуть заморозки (-2... +4), а вдень потеплішає до +12+18. Виняток становитиме Схід з +9+13 градусами й Захід, де буде +15+20 тепла.

У Києві 7 квітня буде тепло і сонячно, вітер південно-східний слабкий. Температура повітря +16+17 градусів.

Такою буде погода аж до 10 квітня. Тоді в країну прийде атмосферний фронт, який принесе дощі.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

До речі, в народі кажуть, якою буде погода на Благовіщення, такою буде погода на Великдень, але якщо 7 квітня занадто тепло, то Великдень буде холодним.

Синоптики Українського гідрометцентру згодні з прогнозом Наталки Діденко. Детальний прогноз температур вони показали на карті погоди по регіонах. На них видно, що заморозки вночі вірогідні всюди, крім південних областей.

Погода в Україні (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, вчені передбачили, що коронавірус може зникнути вже у квітні за умови, що в природі станеться "біологічне диво".

Раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди на квітень.