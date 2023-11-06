Синоптик та астроном пояснили, чому над Україною побачили "криваве" північне сяйво

Що потрібно знати про північне сяйво

Діденко зазначила, що явище - ніяка не містика та не "кара Божа".

"Те, що багато хто зараз побачив і навіть сфотографував - не кара Божа, не містика, не страшне, а північне сяйво. Так, воно буває значно північніше. Так, в Україні буває рідко, але буває. Виникає північне сяйво, коли верхні шари атмосфери Землі обдують сонячні вітри, йдуть потоки заряджених частинок Сонця", - повідомила вона.

Також експерт розповіла, що таке північне сяйво вже спостерігали над Україною.

"До речі, це вже вдруге у нас північне сяйво - перше було 24 квітня", - уточнила синоптик.

Над Україною 5 листопада побачили північне сяйво (фото: соцмережі)

Винна магнітна буря

Астроном Володимир Кажанов повідомив, що незвичайне північне сяйво в Україні виникло внаслідок потужного геомагнітного шторму.

"Сталася потужна геомагнітна буря (Кр7 на 17:40 UTC), пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому", - написав Кажанов.

Вчений повідомив, що заряджені частинки сонячного вітру взаємодіють із верхніми шарами атмосфери, тому ми можемо бачити сяйво.

Астроном порадив спостерігати за цим рідкісним явищем, дивлячись на північний бік неба, у безпечному місці без світлового забруднення, далеко від ліхтарів, високих дерев чи будинків.

Астроном пояснив явище північного сяйва над Україною (фото: facebook.com/vladmir.kazhan)