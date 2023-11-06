Синоптик и астроном объяснили, почему над Украиной увидели "кровавое" северное сияние

Что нужно знать о северном сиянии

Диденко отметила, что явление - никакая не мистика и не "кара Божья".

"То, что многие сейчас увидели и даже сфотографировали - не кара Божья, не мистика, не страшное, а северное сияние. Да, оно бывает значительно севернее. Да, в Украине бывает редко, но бывает. Возникает северное сияние, когда верхние слои атмосферы Земли обдувают солнечные ветры, идут потоки заряженных частиц Солнца", - сообщила она.

Также эксперт рассказала, что такое северное сияние уже наблюдали над Украиной.

"Кстати, это уже второй раз у нас северное сияние – первое было 24-го апреля", - уточнила синоптик.

Над Украиной 5 ноября увидели северное сияние (фото: соцсети)

Виновата магнитная буря

Астроном Владимир Кажанов сообщил, что необычное северное сияние в Украине возникло в результате мощного геомагнитного шторма.

"Произошла мощная геомагнитная буря (Кр7 на 17:40 UTC), связанная с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, произошедшим на Солнце несколько дней назад", - написал Кажанов.

Ученый сообщил, что заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с верхними слоями атмосферы, из-за этого мы можем видеть сияние.

Астроном посоветовал наблюдать за этим редким явлением, смотря на северную сторону неба, в безопасном месте без светового загрязнения, вдали от фонарей, высоких деревьев или домов.

Астроном объяснил явление северного сияния над Украиной (фото: facebook.com/vladmir.kazhan)