Синоптик и астроном объяснили, почему над Украиной увидели "кровавое" северное сияние

Над Украиной вечером 5 ноября люди наблюдали очень редкое явление. В небе над многими областями появилось северное сияние "Аврора", которое некоторые окрестили "карой Божьей".
Почему не стоит бояться, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook синоптика Наталки Диденко и астронома Владимира Кажанова.
Диденко отметила, что явление - никакая не мистика и не "кара Божья".
"То, что многие сейчас увидели и даже сфотографировали - не кара Божья, не мистика, не страшное, а северное сияние. Да, оно бывает значительно севернее. Да, в Украине бывает редко, но бывает. Возникает северное сияние, когда верхние слои атмосферы Земли обдувают солнечные ветры, идут потоки заряженных частиц Солнца", - сообщила она.
Также эксперт рассказала, что такое северное сияние уже наблюдали над Украиной.
"Кстати, это уже второй раз у нас северное сияние – первое было 24-го апреля", - уточнила синоптик.
Астроном Владимир Кажанов сообщил, что необычное северное сияние в Украине возникло в результате мощного геомагнитного шторма.
"Произошла мощная геомагнитная буря (Кр7 на 17:40 UTC), связанная с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, произошедшим на Солнце несколько дней назад", - написал Кажанов.
Ученый сообщил, что заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с верхними слоями атмосферы, из-за этого мы можем видеть сияние.
Астроном посоветовал наблюдать за этим редким явлением, смотря на северную сторону неба, в безопасном месте без светового загрязнения, вдали от фонарей, высоких деревьев или домов.
Ранее уже появилось больше невероятных фото северного сияния над Украиной.
Также читайте, что ученые объяснили возникновения северного сияния над Украиной.