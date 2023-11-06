RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синоптик и астроном объяснили, почему над Украиной увидели "кровавое" северное сияние

Фото: Над Украиной увидели кровавое северное сияние (Facebook/Serge Bikhunenko)
Автор: Людмила Жукова

Над Украиной вечером 5 ноября люди наблюдали очень редкое явление. В небе над многими областями появилось северное сияние "Аврора", которое некоторые окрестили "карой Божьей".

Почему не стоит бояться, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook синоптика Наталки Диденко и астронома Владимира Кажанова.

Что нужно знать о северном сиянии

Диденко отметила, что явление - никакая не мистика и не "кара Божья".

"То, что многие сейчас увидели и даже сфотографировали - не кара Божья, не мистика, не страшное, а северное сияние. Да, оно бывает значительно севернее. Да, в Украине бывает редко, но бывает. Возникает северное сияние, когда верхние слои атмосферы Земли обдувают солнечные ветры, идут потоки заряженных частиц Солнца", - сообщила она.

Также эксперт рассказала, что такое северное сияние уже наблюдали над Украиной.

"Кстати, это уже второй раз у нас северное сияние – первое было 24-го апреля", - уточнила синоптик.

Над Украиной 5 ноября увидели северное сияние (фото: соцсети)

Виновата магнитная буря

Астроном Владимир Кажанов сообщил, что необычное северное сияние в Украине возникло  в результате мощного геомагнитного шторма.

"Произошла мощная геомагнитная буря (Кр7 на 17:40 UTC), связанная с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, произошедшим на Солнце несколько дней назад", - написал Кажанов.

Ученый сообщил, что заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с верхними слоями атмосферы, из-за этого мы можем видеть сияние.

Астроном посоветовал наблюдать за этим редким явлением, смотря на северную сторону неба, в безопасном месте без светового загрязнения, вдали от фонарей, высоких деревьев или домов.

Астроном объяснил явление северного сияния над Украиной (фото: facebook.com/vladmir.kazhan)

Ранее уже появилось больше невероятных фото северного сияния над Украиной.

Также читайте, что ученые объяснили возникновения северного сияния над Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода