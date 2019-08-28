Синоптик сообщила о резком похолодании в Украине: каким областям не повезет

Погода в Украине в четверг, 29 августа, принесет существенное похолодание в некоторые области. Об этом на своей Facebook-странице рассказала Наталка Диденко, которая также рассказала, когда в страну вернутся дожди.

По словам синоптика, завтра по всей стране будет сухо и солнечно. Однако холодный атмосферный фронт принесет температурные изменения в северо-восточную часть Украины.

Столбики термометров в регионе будут показывать от +22 до +26 градусов, а в Харьковской и Сумской области днем температура снизится вообще до +20 по Цельсию.

Погода в Украине на 29 августа (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Центре в четверг будет теплее - от +25 до +28 градусов, а на Юге и Западе воцарит жара (+28... +32).

В Киеве в четверг, 29 августа, также посвежеет. Термометры покажут от +23 до +25 градусов, ближайшей ночью +14... +17. Осадки не предвидятся.

А уже на границе лета и осени - 31 августа и 1 сентября в страну вернется жара.

Относительно осадков, то по предварительному прогнозу Диденко, они вернутся в страну только через выходные, то есть ориентировочно 7 сентября.

Погода в Украине на 29 августа (фото: facebook.com/tala.didenko)

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