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Синоптик розказала, чи будуть ще в лютому морози та коли прийде весна

Коли в Україну прийде весна (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Спеціалістка з метеорології Укргідрометцентру Наталя Птуха розказала про найтепліші і найхолодніші дні протягом наступного тижня, а також поділилася прогнозом щодо настання метеорологічної весни.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на NV.

Чи будуть ще в лютому морози

Протягом наступних днів  в Україні очікується потепління. У вихідні можливі зміни синоптичних процесів та нові атмосферні фронти з північного заходу, що може призвести до опадів, особливо в західних та північних областях.

Експертка пояснила, що йтиметься про опади змішаної фази, такі як дощ і мокрий сніг.

"Різкого коливання температур не передбачається, проте на початку наступного тижня очікується невелике зниження температури. Очікуваний діапазон буде від +10 до +15 градусів вже не буде", — попередила синоптикиня.

Вона також уточнила, що вночі на півночі і сході можливі невеликі морози в межах від -1 до -3 градусів.

Коли в Україну прийде весна

Наразі метеорологи не зафіксували початок метеорологічної весни. Для визначення цього моменту потрібно, щоб середньодобова температура протягом кількох днів поспіль перевищувала 0 градусів на конкретній метеостанції.

"Але, як кажуть наші агрометеорологи, вже розпочався період передвесіння - так вони його описують", - резюмувала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні кліматичні небезпеки для України, що можуть призвести до апокаліпсиса.

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