Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +20

Погода в Украине на Пасху и майские праздники порадует жителей многих регионов. Ожидается потепление, и местами температура воздуха поднимется выше +20 градусов.
Об этом рассказала ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голеня в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".
Она сообщила, что потепление ожидается на праздники практически во всех областях Украины. Немного прохладнее будет только на западе страны.
"К Пасхе будет повышение температуры, ожидаем 1-2 мая. 1-го будет +12 +18 градусов, до +19 градусов тепла. На 2 мая, особенно в южных, центральных и восточных областях, будет +20 +24 градуса", - отметила синоптик.
А вот в западные области, по прогнозам синоптиков, придет атмосферный фронт с дождями. Там не будет таких высоких температур, хотя в целом тоже потеплеет. По словам Натальи Голени, на западе ожидается от +10 до +15 градусов, максимум до +16 +17 градусов.
По данным Украинского гидрометцентра, в субботу, 1 мая, сильными дождями охватит все западные области. Гроза может пройти в Луганской области. Ночью в Украине ожидается от +7 до +10 градусов. В центре, на востоке от +16 до +19 градусов днем, на юге от +21 до +23 градусов. В северных и западных областях ожидается от +13 до +17 градусов.
В Киеве 1 мая небольшая облачность, без осадков. Ночью +8 +10 градусов, днем +17 +19 градусов.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Украину надвигаются заморозки.