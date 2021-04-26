Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає до +20

Вона повідомила, що потепління очікується на свята практично у всіх областях України. Трохи прохолодніше буде тільки на заході країни.

"До Великодня буде підвищення температури, очікуємо 1-2 травня. 1-го буде + 12 +18 градусів, до + 19 градусів тепла. На 2 травня, особливо в південних, центральних і східних областях, буде +20 +24 градуси", - зазначила синоптик.

А ось в західні області, за прогнозами синоптиків, прийде атмосферний фронт з дощами. Там не буде таких високих температур, хоча в цілому теж потеплішає. За словами Наталії Голені, на заході очікується від +10 до +15 градусів, максимум до +16 +17 градусів.

За даними Українського гідрометцентру, в суботу, 1 травня, сильними дощами охопить всі західні області. Гроза може пройти в Луганській області. Вночі в Україні очікується від + 7 до + 10 градусів. У центрі, на сході від +16 до +19 градусів вдень, на півдні від +21 до +23 градусів. У північних і західних областях очікується від +13 до +17 градусів.

У Києві 1 травня невелика хмарність, без опадів. Вночі + 8 +10 градусів, вдень +17 + 19 градусів.

Карта погоди в Україні на 1 травня