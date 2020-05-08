Синоптик рассказала о сюрпризах погоды на 9 мая: прогноз резко изменился

Погода в Украине на 9 мая будет обусловлена холодным атмосферным фронтом, который ворвется на территорию страны. В западных областях страны прогнозируется даже мокрый снег. Об этом на своей Facebook-странице сообщила синоптик Наталка Диденко.

По словам эксперта, 9 мая практически по всей стране пройдут осадки с грозами.

"9 мая в Украине будут дожди и даже местами грозы, они ожидаются в восточных областях плюс Запорожье и Днепр с районами. Местами периодические небольшие дожди пройдут в западной части Украины. А на остальной территории без существенных осадков. Карта 1", - предупредила Диденко.

Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

10 мая дожди сменятся теплыми градусами и будут постепенно уходить с территории страны.

"Ветер в выходные с западного перейдет на юго-западный, умеренный, на Востоке порывистый. Температура воздуха постепенно, но настойчиво, пойдет вверх", - рассказала синоптик.

9 мая ожидается от +13 +17 градусов, на Западе +15 +20 градусов. 10-го мая в течение дня воздух прогреется до + 15 + 20 градусов, на Западе до +18 +24 градусов.

А вот жители столицы могут радоваться - 9 мая осадки в столице маловероятны. 10 мая дожди могут пройти, но кратковременные.

Настоящее тепло придет в Киев 11 мая, температура воздуха достигнет +25 градусов, но со среды снова похолодает до +14 градусов.

Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

Как мы ранее сообщали, в Украину идет 30-градусная жара.