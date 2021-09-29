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Синоптик розповіла про погоду на Новий рік і взимку: буде все нестійко

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Середа 29 вересня 2021 13:14
Синоптик розповіла про погоду на Новий рік і взимку: буде все нестійко Зима в Україні буде м'якою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода на Новий рік в Україні буде морозна, але без рясних снігопадів.

Про це в ефірі "Українського радіо" повідомила завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокового прогнозу погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України, доктор фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова.

Якою буде погода на Новий Рік

За прогнозами синоптика, Новий рік буде морозним, але без особливого снігу.

"Новий рік, мабуть, будемо зустрічати в морозі. Але очікувати стійкого снігового покриву не слід", - розповіла експерт.

Якою буде зима

Мартазінова також повідомила, що зима буде трохи м'якше, ніж попередня, тобто не буде таких холодів і снігопадів.

"Зима буде нестійкою. З середини листопада температура буде поступово опускатися все нижче і до кінця місяця дійде до хороших негативних значень: -10 в північних районах", - спрогнозувала Мартазінова.

Нагадаємо, що заморозки на грунті вже були зафіксовані в Україні у вересні. Після цього багато синоптиків говорили про те, що українцям варто очікувати сувору зиму. Подивимося, як все буде насправді.

Як ми раніше писали, синоптики дали прогноз на жовтень 2021 року і порадили відставити паніку.

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