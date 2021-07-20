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Синоптик рассказала, чем опасны внезапные грозы в Украине

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Вторник 20 июля 2021 11:26
Синоптик рассказала, чем опасны внезапные грозы в Украине Грозы в Украине ожидаются в ближайшее время (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Грозы в Украине - явление совсем нередкое, но характер этого процесса относится к категории опасных.

Об этом "Суспильному" рассказала синоптик Украинского Гидрометцентра Анжелика Ганчук.

Эксперт рассказал о грозе, которая прошла по Украине 19 июля.

"Сегодняшний интенсивный ливень была вызван резким изменением погоды. После недель жары, серьезно нагрела земную поверхность, прибыл холодный воздух с Атлантики, что дало эффект подобный тому, когда на горячую сковородку вылить воды. Образующиеся облака достигали высот, где температура опускается ниже -60 градусов, что и стало причиной града ", - рассказала эксперт.

Сколько выпало осадков

В Киеве в среднем выпало до 15 миллиметров осадков, отметили в Укргидрометцентре. Самыми интенсивными осадки были в южных районах столицы, это и стало причиной потопа. В западной части страны также прошли ливни, в том числе в Карпатах.

"Такие осадки не являются чем-то чрезвычайным, и в летний сезон они периодически случаются. Тем не менее, сам характер процесса входит в категорию опасных явлений ", - отметила Ганчук.

Прогноз синоптиков

Дожди окончательно не ушли из Украины. Так, осадки ожидаются в среду, когда атмосферный фронт с Балтики полностью прибудет на территории Украины.

"Вся территория Украины окажется в зоне неблагоприятной погоды. Мы прогнозируем значительные дожди с грозами, градом и шквалами. В эпицентре гроз окажутся Винницкая область, Киевщина и Черкасская", - отметила синоптик.

Как мы писали ранее, в Киеве жуткий ливень затопил метро, станции были закрыты.

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