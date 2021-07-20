Синоптик розповіла, чим небезпечні раптові грози в Україні

Грози в Україні - явище зовсім нерідке, але характер цього процесу відноситься до категорії небезпечних.

Експерт розказала про грозу, яка пройшла по Україні 19 липня.

"Сьогоднішня інтенсивна злива була викликана різкою зміною погоди. Після тижнів спеки, серйозно нагріла земну поверхню, прибуло холодне повітря з Атлантики, що дало ефект подібний до того, коли на гарячу сковорідку вилити води. Утворені хмари досягали висот, де температура опускається нижче -60 градусів, що і стало причиною граду", - розповіла експерт.

Скільки випало опадів

У Києві в середньому випало до 15 міліметрів опадів, зазначили в Укргідрометцентрі. Найінтенсивнішими опади були в південних районах столиці, це і стало причиною потопу. У західній частині країни також пройшли зливи, в тому числі в Карпатах.

"Такі опади не є чимось надзвичайним, і в літній сезон вони періодично трапляються. Проте, сам характер процесу входить в категорію небезпечних явищ ", - зазначила Ганчук.

Прогноз синоптиків

Дощі остаточно не пішли з України. Так, опади очікуються в середу, коли атмосферний фронт з Балтики повністю прибуде на території України.

"Вся територія України опиниться в зоні несприятливої погоди. Ми прогнозуємо значні дощі з грозами, градом і шквалами. В епіцентрі гроз виявляться Вінницька область, Київщина та Черкаська", - зазначила синоптик.