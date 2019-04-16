Синоптик рассказал, когда в Украину придет долгожданное потепление

Погода в Украине остается облачной и дождливой. Кстати, дожди идут в большинстве регионов уже несколько дней подряд. Дневная температура во вторник 16 апреля во всех регионах, кроме южных и восточных областей, не достигает выше 12 градусов тепла.

Когда украинцам ожидать потепления и когда закончатся дожди? С таким вопросом Styler обратился к народному синоптику Леониду Горбаню.

По его словам, дожди закончатся уже скоро, а вот существенное потепление наступит не раньше чем через неделю.

Фото: Погода в Украине (РБК-Украина)

"Дожди в большинстве регионов закончатся в среду вечером. В других регионах, особенно на севере Украины, завершения дождей следует ожидать в четверг", - прокомментировал народный синоптик.

Уже в четверг температура воздуха в северных, центральных и западных областях Украины поднимется на 1-3 градуса. В большинстве регионов по утрам будет наблюдаться туман. Также облачная погода может сочетаться с ветром.

"В четверг будет уже не 9-12 градусов, а 13-14. Такая же температура будет держаться и в последующие несколько дней. Потом, начиная со следующего вторника, температура воздуха начнет подниматься до 16-17 градусов. Она будет повышаться постепенно, но резкого увеличения температуры воздуха пока ждать не стоит", - говорит он.

В то же время существенное потепление до 20-22 градусов наступит в Украине только после праздника Пасхи, уточняет Горбань.

Напомним, ранее стало известно, будет ли дождь над "Олимпийским" в день дебатов кандидатов в президенты 19 апреля.

Также синоптики предупредили украинцев о существенном ухудшении погодных условий. Практически во всех областях будет идти дождь и будет мокрая холодная погода.