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Синоптик розповів, коли в Україну прийде спека +27 градусів: названа дата

Новость на русском → Понеділок 10 травня 2021 08:26
Синоптик розповів, коли в Україну прийде спека +27 градусів: названа дата Погода в Україні в травні принесе з собою спеку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні стане по-справжньому літньою вже з 12 травня. Нас чекає підвищення температури до +27 градусів.

Про це повідомив провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило "Апострофу".

За його словами, після затяжного холоду в країни Європи нарешті прийде тепло. Температура повітря сягатиме + 22...+ 27 градусів.

"Коливання температур буде залежати від регіонів України, але в цілому погода буде стабільно практично літньою", - зазначив він.

Синоптик пояснив, що через повітряні маси з північного заходу жителі України могли відчувати похолодання, яке накрило країну з 8 травня.

Якщо вірити даним сайту Gismeteo, то тут прогноз не такий позитивний. І таких високих температурних градусів, наприклад, у Києві не видно. Максимальна температура в столиці показана 18 травня, передбачається +25 градусів тепла.

Синоптик розповів, коли в Україну прийде спека +27 градусів: названа датаСкріншот (gismeteo.ua/weather-kyiv)

Раніше синоптики розповіли також, що буде з погодою в Україні в травні 2021, попередивши про заморозки навіть під кінець місяця.

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