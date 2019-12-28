Синоптик рассказал, будет ли на Новый год снег

Погода в Украине 31 декабря в новогоднюю ночь будет теплой и с мокрым снегом, который может перетечь в дождь. Температура воздуха по всей стране будет приблизительно около 0 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталка Диденко.

"31 декабря днем ​​потеплеет, на Севере, Западе и в Центре вероятный снег, мокрый снег с переходом иногда в дождь. Новогодняя ночь может быть с небольшим мокрым снегом, потому что новогодние столбики термометров будут кучковаться вокруг нуля градусов", - предупредила Диденко.

Также Диденко сообщила, какая погода ждет украинцев 29 декабря, воскресенье.

"На Западе температура воздуха 29 декабря составит от -1 до -6 градусов. Небольшой морозец придет и на Север, до 0, -3 градусов. На остальной территории еще удержатся "плюсы", ожидается в течение дня +2 +6 градусов", - написала синоптик.

Киевлян 29 декабря ожидает мокрый снег, днем ​​постепенное прекращение осадков. Температура воздуха ночью и днем ​​от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза. На дорогах появится гололедица, водителям стоит быть аккуратными.

Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenkо)