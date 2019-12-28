Синоптик розповів, чи буде на Новий рік сніг

Погода в Україні 31 грудня у новорічну ніч буде теплою і з мокрим снігом, який може перетекти в дощ. Температура повітря по всій країні буде близько 0 градусів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталка Діденко.

"31 грудня вдень потеплішає, на Півночі, Заході і в Центрі ймовірний сніг, мокрий сніг з переходом іноді в дощ. Новорічна ніч може бути з невеликим мокрим снігом, тому що новорічні стовпчики термометрів будуть кучкувалися навколо нуля градусів", - попередила Діденко.

Також Діденко повідомила, яка погода чекає українців 29 грудня, неділя.

"На Заході температура повітря 29 грудня складе від -1 до -6 градусів. Невеликий морозець прийде і на Північ, до 0, -3 градусів. На решті території ще втримаються "плюси", очікується протягом дня +2 +6 градусів", - написала синоптик.

Киян 29 грудня чекає мокрий сніг, вдень поступове припинення опадів. Температура повітря вночі та вдень від 1 градуса тепла до 3 градусів морозу. На дорогах з'явиться ожеледиця, водіям варто бути обережними.

Синоптична карта facebook.com/tala.didenkо)